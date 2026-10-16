Mikron Aktie 339006 / CH0003390066
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mikron-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mikron-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mikron-Papier bei 7.76 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.887 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199.74 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Anteils am 15.10.2026 auf 15.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99.74 Prozent erhöht.
Mikron war somit zuletzt am Markt 258.96 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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