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|Lohnende METALL ZUG-Investition?
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren METALL ZUG-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das METALL ZUG-Papier bei 1’400.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.714 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 854.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 610.00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39.00 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 1.67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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