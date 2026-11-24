METALL ZUG-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das METALL ZUG-Papier an diesem Tag bei 1’990.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.025 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’155.78 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 23.11.2026 auf 827.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58.44 Prozent abgenommen.

Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 1.64 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch