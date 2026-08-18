METALL ZUG Aktie 3982108 / CH0039821084
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen METALL ZUG-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 18.08.2025 wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 958.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.104 METALL ZUG-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 86.33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 827.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.67 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 372.89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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