METALL ZUG Aktie 3982108 / CH0039821084
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen METALL ZUG-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1’280.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.078 METALL ZUG-Papiere. Die gehaltenen METALL ZUG-Anteile wären am 19.10.2026 66.64 CHF wert, da der Schlussstand 853.00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 33.36 Prozent vermindert.
METALL ZUG wurde am Markt mit 1.69 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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