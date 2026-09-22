SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der METALL ZUG-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1’390.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.194 METALL ZUG-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 865.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6’223.02 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37.77 Prozent verringert.

Am Markt war METALL ZUG jüngst 1.70 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch