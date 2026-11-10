SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr abgeworfen

Am 10.11.2025 wurde die METALL ZUG-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen METALL ZUG-Anteile an diesem Tag bei 744.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in METALL ZUG-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.134 METALL ZUG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.04 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 09.11.2026 auf 841.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.04 Prozent gesteigert.

Am Markt war METALL ZUG jüngst 1.65 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch