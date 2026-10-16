SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Meier Tobler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37.40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Meier Tobler-Aktie investiert, befänden sich nun 2.674 Meier Tobler-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.32 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 15.10.2026 auf 34.90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.68 Prozent.

Meier Tobler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 371.14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch