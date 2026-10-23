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|Meier Tobler-Investment
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23.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Meier Tobler-Einstiegs gewesen.
Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Meier Tobler-Aktie betrug an diesem Tag 29.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33.557 Meier Tobler-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’177.85 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 22.10.2026 auf 35.10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17.79 Prozent.
Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 381.24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Meier Tobler am 23.10.2026
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