SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Meier Tobler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.15 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 284.495 Meier Tobler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Meier Tobler-Aktie auf 33.45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’516.36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.84 Prozent verringert.

Meier Tobler wurde am Markt mit 365.19 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch