Meier Tobler Aktie 20806262 / CH0208062627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Meier Tobler-Investition?
|
18.09.2026 10:02:29
SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Meier Tobler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.15 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 284.495 Meier Tobler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Meier Tobler-Aktie auf 33.45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’516.36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.84 Prozent verringert.
Meier Tobler wurde am Markt mit 365.19 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meier Tobler
Analysen zu Meier Tobler
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Die Wall Street zeigt sich gespalten. Vor dem Wochenende behaupten sich die Märkte in Fernost erneut.