Vor 5 Jahren wurde das Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17.65 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.666 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 45.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256.09 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 156.09 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 488.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch