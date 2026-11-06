SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Meier Tobler-Anteile bei 31.51 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.174 Meier Tobler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143.29 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 05.11.2026 auf 45.15 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43.29 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Meier Tobler zuletzt 487.41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch