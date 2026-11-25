Medmix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Medmix-Papier an diesem Tag bei 44.64 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hat, hat nun 224.014 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 9.79 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’193.10 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 78.07 Prozent vermindert.

Alle Medmix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 399.92 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Medmix-Anteilsschein bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch