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|Lukratives Medmix-Investment?
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25.11.2026 10:02:18
SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medmix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Medmix-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Medmix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Medmix-Papier an diesem Tag bei 44.64 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hat, hat nun 224.014 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 9.79 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’193.10 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 78.07 Prozent vermindert.
Alle Medmix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 399.92 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Medmix-Anteilsschein bei 45.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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