SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor 5 Jahren verloren

Medmix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Medmix-Papier bei 44.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.273 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 9.98 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.68 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -77.32 Prozent.

Der Medmix-Wert an der Börse wurde auf 404.58 Mio. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Medmix-Aktie an der Börse SWX war der 30.09.2021. Damals wurde der erste Kurs der Medmix-Aktie bei 45.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch