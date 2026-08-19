Medmix Aktie 112967710 / CH1129677105
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medmix-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medmix-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Medmix-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.86 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Medmix-Papier investiert hätte, hätte er nun 9.208 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (9.05 CHF), wäre die Investition nun 83.33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16.67 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Medmix eine Marktkapitalisierung von 368.70 Mio. CHF. Die Medmix-Aktie ging am 30.09.2021 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs eines Medmix-Anteils bei 45.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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