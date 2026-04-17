SPI-Titel Medmix-Aktie: Medmix streicht Dividende zusammen

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Medmix am 16.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.10 CHF je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Medmix-Dividende um 80.00 Prozent gleich. Somit vergütet Medmix die Aktionäre insgesamt mit 15.00 Mio. CHF. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Gesamtausschüttung damit nicht verändert.

Medmix-Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte die Medmix-Aktie am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 9.00 CHF. Der Dividendenabschlag auf den Medmix-Titel erfolgt am 17.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Medmix-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Medmix-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Medmix-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0.89 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 5.68 Prozent.

Vergleich von Medmix-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Medmix-Kurs im SIX SX-Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Medmix-Aktienkurs zeigen sich fast einheitlich.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Medmix

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0.38 CHF aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4.24 Prozent zulegen.

Basisdaten von Medmix

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Medmix beläuft sich aktuell auf 365.124 Mio. CHF. Das KGV von Medmix beträgt aktuell 71.59. Der Umsatz von Medmix belief sich in 2025 auf 448.000 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0.16 CHF.

Redaktion finanzen.ch