Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Medartis-Anlage?
|
09.09.2026 10:02:26
SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medartis von vor 3 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Medartis-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Medartis-Aktie 92.00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medartis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.087 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 93.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.52 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1.10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medartis Holding AG
Analysen zu Medartis Holding AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.