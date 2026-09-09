SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medartis von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde das Medartis-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Medartis-Aktie 92.00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medartis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.087 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 93.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.52 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Medartis betrug jüngst 1.10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch