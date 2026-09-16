SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren bedeutet

Am 16.09.2021 wurden Medartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Medartis-Papier an diesem Tag bei 118.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.475 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 82.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 697.46 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 30.25 Prozent.

Medartis war somit zuletzt am Markt 1.04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch