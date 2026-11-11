SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medartis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 123.20 CHF. Bei einem Medartis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.812 Medartis-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 87.66 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 10.11.2026 auf 108.00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.34 Prozent verringert.

Medartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch