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|Lohnender Medartis-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Medartis-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medartis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 123.20 CHF. Bei einem Medartis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.812 Medartis-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 87.66 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 10.11.2026 auf 108.00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.34 Prozent verringert.
Medartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Medartis am 11.11.2026
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