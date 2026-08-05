SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Medartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 82.50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Medartis-Aktie investierten, hätten nun 12.121 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 89.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’078.79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.88 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Medartis belief sich jüngst auf 1.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch