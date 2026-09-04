Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Medacta-Investment verlieren können.
Vor 5 Jahren wurde das Medacta-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 143.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.698 Medacta-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (125.60 CHF), wäre das Investment nun 87.71 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 12.29 Prozent.
Die Medacta-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 104.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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