SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Medacta-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 143.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.698 Medacta-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (125.60 CHF), wäre das Investment nun 87.71 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 12.29 Prozent.

Die Medacta-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 104.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch