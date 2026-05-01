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Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222

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Langfristige Performance 01.05.2026 10:02:26

SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medacta-Investment verdienen können.

Medacta
142.28 CHF 0.36%
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Vor 1 Jahr wurde die Medacta-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 133.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.751 Medacta-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 141.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106.31 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 6.31 Prozent.

Den ersten Handelstag begann das Medacta-Papier bei 104.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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