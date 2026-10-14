SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 56.10 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das MCH-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178.249 MCH-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’197.84 CHF, da sich der Wert einer MCH-Aktie am 13.10.2026 auf 6.72 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 88.02 Prozent verkleinert.

Am Markt war MCH jüngst 213.47 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch