SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Zur Schlussglocke waren MCH-Anteile an diesem Tag 12.87 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.768 MCH-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48.32 CHF, da sich der Wert einer MCH-Aktie am 08.09.2026 auf 6.22 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 51.68 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 191.86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch