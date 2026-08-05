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MCH Aktie 3954285 / CH0039542854

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Profitabler MCH-Einstieg? 05.08.2026 10:02:26

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MCH-Aktie Investoren gebracht.

MCH
5.98 CHF -0.71%
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Das MCH-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die MCH-Anteile bei 4.17 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 239.808 MCH-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 6.12 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’467.63 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46.76 Prozent zugenommen.

Der MCH-Wert an der Börse wurde auf 189.56 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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