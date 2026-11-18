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18.11.2026 10:02:06
SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MCH von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in MCH-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 3.28 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das MCH-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 304.878 MCH-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’024.39 CHF, da sich der Wert einer MCH-Aktie am 17.11.2026 auf 6.64 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 102.44 Prozent.
Am Markt war MCH jüngst 200.94 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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