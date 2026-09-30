SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden MCH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MCH-Papier bei 4.50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MCH-Aktie investiert, befänden sich nun 22.222 MCH-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 6.82 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151.56 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 51.56 Prozent.

Der Börsenwert von MCH belief sich jüngst auf 214.07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch