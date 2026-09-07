Luzerner Kantonalbank Aktie 125293061 / CH1252930610
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Luzerner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Luzerner Kantonalbank-Anteile letztlich bei 76.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1.316 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 156.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 118.60 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 156.05 CHF, was einer positiven Performance von 56.05 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Luzerner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 5.87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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