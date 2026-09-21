SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 81.53 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 122.649 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’276.34 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 18.09.2026 auf 116.40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 42.76 Prozent vermehrt.

Luzerner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch