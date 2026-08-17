SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.325 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 146.23 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 14.08.2026 auf 110.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46.23 Prozent zugenommen.

Luzerner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch