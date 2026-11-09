SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Am 09.11.2023 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 71.40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.401 Luzerner Kantonalbank-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 181.23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 129.40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 81.23 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 6.42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch