SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Luzerner Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 74.27 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 13.465 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 124.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’675.05 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67.51 Prozent.

Luzerner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch