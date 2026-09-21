SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Lindt-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lindt-Papier 123’000.00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0.081 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lindt-Aktie auf 89’900.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’308.94 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.91 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 20.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch