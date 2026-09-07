SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 109’300.00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.001 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80.42 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 04.09.2026 auf 87’900.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19.58 Prozent vermindert.

Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 20.16 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch