Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 109’300.00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.001 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80.42 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 04.09.2026 auf 87’900.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19.58 Prozent vermindert.
Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 20.16 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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