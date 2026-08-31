SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Lindt-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lindt-Anteile 12’190.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.082 Anteilen. Die gehaltenen Lindt-Anteile wären am 28.08.2026 714.93 CHF wert, da der Schlussstand 8’715.00 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 28.51 Prozent.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch