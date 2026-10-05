SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren bedeutet

Lindt-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 109’900.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0.009 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 718.84 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 02.10.2026 auf 79’000.00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 28.12 Prozent gleich.

Lindt war somit zuletzt am Markt 18.14 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch