SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lindt-Papier bei 10’470.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Lindt-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.955 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 8’475.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’094.56 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.05 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 19.44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch