Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Lindt-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 105’000.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.095 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’228.57 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 07.08.2026 auf 96’900.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7.71 Prozent.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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