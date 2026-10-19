SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 19.10.2016 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug an diesem Tag 5’350.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.869 Lindt-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’738.32 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 16.10.2026 auf 8’420.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57.38 Prozent angezogen.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch