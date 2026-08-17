Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lindt-Investment gewesen.
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lindt-Aktie an diesem Tag 68’000.00 CHF wert. Bei einem Lindt-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.001 Lindt-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 140.88 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 14.08.2026 auf 95’800.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 40.88 Prozent gestiegen.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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