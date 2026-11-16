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16.11.2026 10:02:16
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Lindt-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5’045.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0.020 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 8’585.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 170.17 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70.17 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 19.71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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