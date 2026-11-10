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10.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62.80 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 159.236 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 09.11.2026 18’789.81 CHF wert, da der Schlussstand 118.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87.90 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Liechtensteinische Landesbank betrug jüngst 3.58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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