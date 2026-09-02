SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor 3 Jahren angefallen

Am 02.09.2023 wurde die Leonteq-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Leonteq-Aktie letztlich bei 39.35 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25.413 Leonteq-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Leonteq-Aktie auf 21.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 533.67 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 46.63 Prozent.

Leonteq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 376.66 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch