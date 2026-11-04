SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63.30 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.798 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (19.66 CHF), wäre das Investment nun 310.58 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 68.94 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Leonteq einen Börsenwert von 342.55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch