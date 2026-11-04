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04.11.2026 10:02:12
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Leonteq-Aktien verlieren können.
Vor 5 Jahren wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63.30 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.798 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (19.66 CHF), wäre das Investment nun 310.58 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 68.94 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Leonteq einen Börsenwert von 342.55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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