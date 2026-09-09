SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59.70 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167.504 Leonteq-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’500.84 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 08.09.2026 auf 20.90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.99 Prozent verringert.

Der Leonteq-Wert an der Börse wurde auf 371.75 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch