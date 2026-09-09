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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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Performance im Blick 09.09.2026 10:02:26

SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.

Leonteq
21.90 EUR -1.13%
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Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59.70 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167.504 Leonteq-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’500.84 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 08.09.2026 auf 20.90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64.99 Prozent verringert.

Der Leonteq-Wert an der Börse wurde auf 371.75 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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