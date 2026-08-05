Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Leonteq-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Leonteq-Papier bei 40.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.469 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42.57 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 04.08.2026 auf 17.24 CHF belief. Mit einer Performance von -57.43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Leonteq bezifferte sich zuletzt auf 298.04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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