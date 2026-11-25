Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Leonteq-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40.05 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Leonteq-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.969 Leonteq-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 459.93 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 24.11.2026 auf 18.42 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.01 Prozent verringert.

Der Marktwert von Leonteq betrug jüngst 330.79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch