|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Leonteq-Anlage?
|
25.11.2026 10:02:18
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Leonteq-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Leonteq-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40.05 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Leonteq-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.969 Leonteq-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 459.93 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 24.11.2026 auf 18.42 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.01 Prozent verringert.
Der Marktwert von Leonteq betrug jüngst 330.79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
16:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leonteq von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.