Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Leonteq-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Leonteq-Papier bei 38.30 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 261.097 Leonteq-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’127.94 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 29.09.2026 auf 19.64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.72 Prozent verringert.
Der Marktwert von Leonteq betrug jüngst 353.94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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