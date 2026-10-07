SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 5 Jahren verloren

Die Leonteq-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57.90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.727 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 35.66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20.65 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64.34 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 362.93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch