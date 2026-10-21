SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Leonteq-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.56 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 642.674 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 12’949.87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20.15 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.50 Prozent.

Leonteq erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 354.71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch