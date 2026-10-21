Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Leonteq-Investition
|
21.10.2026 10:02:15
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Leonteq-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.56 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 642.674 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 12’949.87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20.15 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.50 Prozent.
Leonteq erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 354.71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
21.10.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Medienmitteilung: Leonteq lanciert neuen FX-Pricer auf ihrer digitalen Anlageplattform LYNQS (EQS Group)
|
14.10.26
|Press release: Leonteq launches new FX Pricer on its digital investment platform LYNQS (EQS Group)
|
07.10.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Leonteq am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.